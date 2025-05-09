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На Поклонной горе в Москве стартовал концерт в честь 80-летия Победы

Концерт на Поклонной горе в Москве открылся трансляцией парада Победы
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Михаил Сербин/РИА «Новости»

Праздничный концерт в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войны начался на Поклонной горе в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Гости мероприятия смогли увидеть прямой эфир военного парада, который прошел на Красной площади.

Тысячи людей заполнили центральную аллею. Собравшиеся горячо приветствовали начало парада, многие исполнили гимн России и знаменитую песню «День Победы». Демонстрация парада Победы на Красной площади завершилась громогласным «Ура».

Концертная программа на Поклонной горе пройдет в 13:00-19:00 мск. На сцену выйдут Объединенный симфонический оркестр Мариинского и Большого театров (за дирижерским пультом — Валерий Гергиев), Олег Газманов и участники его проекта «Родники», которые представят программу «Песни Победы. Голоса поколений». Также для зрителей выступят арт-группа «Soprano Турецкого» и Ансамбль песни и пляски Воздушно-космических сил РФ.

До этого певцы Александр Розенбаум и Лев Лещенко назвали любимые песни о Великой Отечественной войне. Так, первый артист выделил композиции «Сережка с Малой Бронной» и «Туман, туман, седая пелена». Лещенко отметил песни «Солнце скрылось за горою» и «За того парня».

Ранее Белоусов подписал указ о проведении салютов в день Победы.

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