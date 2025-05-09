Победитель «Голоса. Дети» о здоровье: «Я в больничке провалялся два года»

Звезда «Голоса. Дети» Плужников вспомнил, что два года провел в больнице

Победитель третьего сезона детского вокального шоу «Голос. Дети» Данил Плужников заявил в беседе с NEWS.ru, что желание жить вдохновляет его двигаться дальше.

Плужников страдает от псевдоахондроплазии — редкого заболевания, из-за которого нарушается целостность костей.

«Я в больничке провалялся два года, было тяжеловато, но хотелось жить. Я понимал, что это закончится. Появился шанс, что я сделаю операции, выровняю ноги и смогу ходить сам без коляски. Увы, этого не получилось, конечно», — вспомнил артист.

Свое нынешнее состояние Плужников оценил как 50/50. Он признался, что на протяжении полутора лет испытывает боль в ноге при определенных сгибаниях. Врачи не знают, в чем проблема.

«И я подзабил на эту историю. Просто, когда появляется шанс и надежда, а потом ты снова понимаешь, что это тщетно, то снова разочаровываешься. Зачем мне это нужно?» — подчеркнул певец.

По словам Плужникова, лечения от его заболевания нет. Существуют только операбельные способы профилактики, в рамках которых пациентам нужно менять суставы раз в 10 лет.

Ранее Виктория Боня заявила, что готова пожертвовать жизнью ради восхождения на Эверест.