Российские режиссеры назвали свои любимые военные фильмы

Российские режиссеры назвали «А зори здесь тихие», «Летят журавли» и «Балладу о солдате» своими любимыми военными фильмами. Об этом пишет ТАСС.

«Я очень люблю, скажем, картину Станислава Ростоцкого «А зори здесь тихие», потому что в ней подчеркивается тема трагичности войны и ее неестественности для человеческого существа», — рассказал режиссер Николай Лебедев.

Также он тепло отозвался о фильмах «Баллада о солдате» Григория Чухрая и «Летят журавли» Михаила Калатозова из-за того, что в них сохраняется комедийная составляющая. По его словам, это доказывает, что человек даже в экстремальных обстоятельствах способен сохранять надежду на будущее.

Режиссер Александр Котт своими любимыми военными фильмами назвал фильмы «Летят журавли» и «Двадцать дней без войны» Алексея Германа-старшего.

До этого телеканал «Патриот» составил рейтинг лучших советских исторических фильмов.

Ранее директор «Мосфильма» Шахназаров заявил, что российские военные фильмы популярны у иностранцев.