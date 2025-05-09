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Российские режиссеры назвали свои любимые военные фильмы

Российские режиссеры назвали «А зори здесь тихие» своим любимым военным фильмом
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Кадр из фильма «Летят журавли»/Кадр из фильма «А зори здесь тихие»

Российские режиссеры назвали «А зори здесь тихие», «Летят журавли» и «Балладу о солдате» своими любимыми военными фильмами. Об этом пишет ТАСС.

«Я очень люблю, скажем, картину Станислава Ростоцкого «А зори здесь тихие», потому что в ней подчеркивается тема трагичности войны и ее неестественности для человеческого существа», — рассказал режиссер Николай Лебедев.

Также он тепло отозвался о фильмах «Баллада о солдате» Григория Чухрая и «Летят журавли» Михаила Калатозова из-за того, что в них сохраняется комедийная составляющая. По его словам, это доказывает, что человек даже в экстремальных обстоятельствах способен сохранять надежду на будущее.

Режиссер Александр Котт своими любимыми военными фильмами назвал фильмы «Летят журавли» и «Двадцать дней без войны» Алексея Германа-старшего.

До этого телеканал «Патриот» составил рейтинг лучших советских исторических фильмов.

Ранее директор «Мосфильма» Шахназаров заявил, что российские военные фильмы популярны у иностранцев.

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