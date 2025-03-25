Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Шахназаров заявил о популярности российских военных фильмов за рубежом

Директор «Мосфильма» Шахназаров: российские военные фильмы популярны у иностранцев
close
Министерство просвещения РФ

Генеральный директор «Мосфильма», режиссер Карен Шахназаров заявил в беседе с ТАСС, что картины киностудии пользуются спросом у иностранцев на YouTube.

«У нас десятки миллионов просмотров со всего мира, и, на мой взгляд, это единственная настоящая «мягкая сила» России. Никто не может похвастаться такими масштабами показа фильмов, которые так востребованы», — отметил режиссер.

По словам Шахназарова, российские картины смотрят на YouTube как в Латинской Америке, так и в Азии. Он подчеркнул, что военные фильмы популярны и собирают «колоссальное количество» зрителей. При этом комедии режиссера Леонида Гайдая не имеют такого успеха.

Шахназаров уверен, что YouTube продолжает оставаться единственным окном для работы с зарубежной аудиторией. Среди наиболее популярных фильмов у иностранцев он выделял «Восхождение» Ларисы Шепитько и работы режиссера Андрея Тарковского. Режиссер назвал нецелесообразным замедление YouTube.

Шахназаров отметил, что, несмотря на отсутствие дохода от зарубежной площадки, «Мосфильм» продолжает публиковать картины и делать к ним субтитры на других языках.

Ранее Богомолов и Михалков вошли в состав нового правления Союза писателей России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами