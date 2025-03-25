Шахназаров заявил о популярности российских военных фильмов за рубежом

Генеральный директор «Мосфильма», режиссер Карен Шахназаров заявил в беседе с ТАСС, что картины киностудии пользуются спросом у иностранцев на YouTube.

«У нас десятки миллионов просмотров со всего мира, и, на мой взгляд, это единственная настоящая «мягкая сила» России. Никто не может похвастаться такими масштабами показа фильмов, которые так востребованы», — отметил режиссер.

По словам Шахназарова, российские картины смотрят на YouTube как в Латинской Америке, так и в Азии. Он подчеркнул, что военные фильмы популярны и собирают «колоссальное количество» зрителей. При этом комедии режиссера Леонида Гайдая не имеют такого успеха.

Шахназаров уверен, что YouTube продолжает оставаться единственным окном для работы с зарубежной аудиторией. Среди наиболее популярных фильмов у иностранцев он выделял «Восхождение» Ларисы Шепитько и работы режиссера Андрея Тарковского. Режиссер назвал нецелесообразным замедление YouTube.

Шахназаров отметил, что, несмотря на отсутствие дохода от зарубежной площадки, «Мосфильм» продолжает публиковать картины и делать к ним субтитры на других языках.

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