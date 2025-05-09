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Упавший со сцены Боярский даст концерт 9 мая, несмотря на проблемы со здоровьем

«АиФ»: актер Михаил Боярский даст первый концерт 9 мая после падения со сцены
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Народный артист России Михаил Боярский может выйти на сцену театра имени Ленсовета в Санкт-Петербурге 9 мая, несмотря на проблемы со здоровьем. Об этом сообщает spb.aif.ru.

Боярский, отмечает издание, заявлен как участник благотворительного концерта, посвященного юбилею Великой Победы. В театре надеются, что выступление артиста состоится.

«Несколько дней назад у нас состоялась большая репетиция и он пришел, вышел на сцену, сел за рояль и исполнил две песни», — заявили представители культурного учреждения.

При этом все остальные спектакли с Боярским заморожены до осени 2025 года. По словам представителей театра, артисту нужно «набраться сил и окрепнуть».

«Ну а в сентябре, если все сложится хорошо, снова начнет играть», — уверили в театре.

14 апреля Михаил Боярский попал в больницу после несчастного случая на репетиции в театре. По данным Telegram-канала Mash, он «оступился на сцене и рухнул с трехметровой высоты на спину» во время постановки «Ромео и Джульетта». Предположительно, Боярский сломал ребра и получил ушибы.

Ранее сообщалось, что Орбакайте встала на колени перед Пугачевой.

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