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Критик Соседов о конфликте с Сергеем Лазаревым: «Ужасно, некрасиво и недопустимо»

Критик Соседов вспомнил, что его выгнали из телестудии по просьбе Сергея Лазарева

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Иван Руднев/РИА Новости

Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал YouTube-каналу «FAMETIME TV», что его выгнали из программы Андрея Малахова по просьбе певца Сергея Лазарева.

«Меня вывели из студии за минуту до начала съемки. Уже должен быть мотор, — и тут заходит редактор и говорит: «Не могли бы вы выйти? Сказали пока вас вывести, не знаю подробностей», — вспомнил Соседов.

По словам критика, позднее он узнал, что «такой финт ушами выбросил» Сергей Лазарев:

«Вот это ужасно, некрасиво, недопустимо. Это не от хорошего воспитания. Если увижу его, то скажу все, что о нем думаю».

Соседов также объяснил, почему Сергей Лазарев не смог завоевать зарубежную публику, несмотря на выпуск англоязычных песен. Он заявил, что исполнитель создавал на английском языке пустые песни.

«Там таких, как ты, Сережа, сотни тысяч — не ниже Стинга. Это не твой родной язык, и твое пение там никому не интересно, там каждый второй на улице еще круче поет. Это как в Тулу ехать со своим самоваром», — посчитал Соседов.

Недавно критик Соседов заявил, что Пугачева и Хаматова в эмиграции обсуждают Россию.

Ранее Сергей Шнуров вернулся на сцену Петербурга с песней про Беглова.

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