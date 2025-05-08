На могиле диктора Кириллова четыре года не могут установить памятник

NEWS.ru: на могиле диктора Кириллова не установлен памятник спустя четыре года

На Новодевичьем кладбище в Москве до сих пор не установлен памятник на могиле телеведущего Игоря Кириллова, несмотря на то, что с момента кончины диктора прошло почти четыре года. Об этом сообщает NEWS.ru.

Сейчас, отмечает издание, на участке находятся только сухие цветы, воткнутые в песок. Судя по опубликованным СМИ фото, на могиле телеведущего стоит только его фотография в рамке и табличка с годами жизни.

NEWS.ru подчеркивает, что у Кириллова осталась вдова, которая была младше него на 30 лет, и проживающая в Германии дочь.

Народного артиста СССР Игоря Кириллова не стало 30 октября 2021 года на 90-м году жизни. О его кончине сообщил Первый канал, на котором он проработал более полувека. Причиной трагедии близкие назвали возрастные хронические заболевания. По словам работавшей вместе с Кирилловым телеведущей Анны Шатиловой, с сентября этого года он находился в больнице, где заразился COVID-19.

Кириллов был женат дважды. Первая супруга Ирина родила ему дочь Анну и сына Всеволода. Сына Кириллова не стало от приступа панкреатита в 2011 году в возрасте 40 лет, болезнь настигла его во время путешествия в Африку.

Ранее сообщалось, что актриса Будина выступит на Острой могиле в ЛНР в День Победы.