Анна Asti отменила концерт в Дубае

Певица Анна Asti (настоящее имя — Анна Дзюба) сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) об отмене концерта в Дубае.

Выступление должно было пройти 8 мая. Оно не состоится по техническим причинам. Певица призналась, что искренне ждала и с особым трепетом готовилась к концерту. Она поблагодарила поклонников за понимание и поддержку.

Все средства за приобретенные билеты будут возвращены в полном объеме через официальную платформу.

«Надеюсь, что уже совсем скоро мы сможем встретиться вновь. В теплой атмосфере и при лучших обстоятельствах. До скорой встречи!» — заявила исполнительница.

В январе Telegram-канал SHOT сообщил, что Анна Asti подняла цены за выступление на корпоративах. По данным издания, Asti готова выступить за 10 миллионов рублей. Ранее, как уточнял SHOT, певица брала 3 миллиона рублей за частное мероприятие. Утверждалось, что нынешний ценник на корпоратив стоял у исполнительницы в 2023 году.

В райдер Asti входят перелеты бизнес-классом с VIP-проходом, дорогой автомобиль и номер в пятизвездочном отеле. За пределами России артистка просит предоставить три SIM-карты с безлимитным интернетом, $200 суточных себе и каждому члену команды по $100.

Ранее перенесли концерт группы «Любэ» в честь 80-летия Победы.