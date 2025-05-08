«Им патриотика не нужна»: Ольга Будина о концертах в Донбассе

Актриса Будина выступит на Острой могиле в ЛНР в День Победы

Актриса Ольга Будина в День Победы выступит на Острой могиле в ЛНР. Об этом она рассказала в беседе с aif.ru.

«В Луганске буду читать стихи о тружениках тыла и прощальные письма молодогвардейцев», — пообещала она.

Кроме того, 50-летняя Будина рассказала о концертах, которые дает перед военными в Донбассе. Они, по ее словам, любят послушать «про любовь, про верность, про нежность» и нуждаются в женской моральной поддержке, чтобы зарядиться положительными эмоциями.

«Им патриотика не нужна, сами могут нам всем про все спеть! И их исполнение будет еще проникновеннее звучать, чем у любого артиста. Потому что это люди многое повидавшие и ежедневно рискующие жизнью», — сказала певица.

В феврале Будина заявила, что России крупно повезло, когда ее отстранили от участия в международном конкурсе «Евровидение».

Будина прокомментировала отстранение фразой «одним срамом меньше».

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