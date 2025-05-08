«День Победы» разрешили включать бесплатно по праздникам

Песни из списка композиций о Великой Отечественной войне разрешили бесплатно использовать в ходе праздничных мероприятий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства страны.

В перечень вошли 53 песни и музыкальные композиции, в которых так или иначе прославляется подвиг советского народа. Среди них марш «Прощание славянки», песни «День Победы», «В лесу прифронтовом», «Катюша», «Журавли», «Синий платочек», «На безымянной высоте», «Песенка военных корреспондентов» и другие.

Их можно, уточнили в пресс-службе кабмина безвозмездно использовать и включать в ходе праздничных концертов, митингов и шествий, памятных церемоний, в теле- и радиопрограммах в День Победы, День защитника Отечества, а также в дни воинской славы или памятные даты, связанные с событиями Великой Отечественной войны.

Распоряжение в правительстве называют частью работы по реализации новых норм федерального закона «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». По этим нормам власти должны сформировать общедоступный перечень правомерно обнародованных до 26 декабря 1991 года музыкальных произведений, прославляющих народный подвиг в годы войны — с текстом или без него.

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