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На Сергея Зверева напали с собакой

Стилист Зверев пожаловался, что на него напали с собакой во дворе
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личный архив Сергей Зверев

Звездный стилист Сергей Зверев пожаловался, что на него напали во дворе. Об этом он написал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Зверева, вечером он вышел на прогулку с кошкой Маркизой, и на них якобы набросилась собака без намордника. Зверев утверждает, что хозяева проигнорировали просьбу не отпускать пса с поводка.

Группа девушек, уточнил он, стояла и смеялась.

«Просто бессовестно вели себя, никакого уважения — нагло, беспардонно. Потом она решила меня снять на камеру, захотела прославиться», — говорит Зверев.

Мужчина, сопровождавший женщин, попытался спровоцировать драку со стилистом.

В марте приемный сын Сергея Зверева Сергей подал иск на отца. По данным Mash, Зверев-младший хочет отсудить у отца 25 миллионов рублей за испорченное детство. Мужчина утверждает, что получил психологическую травму после того, как шоумен водил его на вечеринки в стиле «Пи Дидди».

Ранее звезда «Оппенгеймера» Джош Хартнетт пострадал на съемках.

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