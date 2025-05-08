Лепс оскорбил журналистку за вопрос о личной жизни

Народный артист России Григорий Лепс оскорбил журналистку. Об этом сообщил в Telegram-канале глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

По словам Бородина, Лепс обматерил девушку после «безобидного» вопроса про личную жизнь. В ролике, опубликованном активистом, слышно, как артист использует бранную лексику, а также называет журналистку «кобылой» и «лошадью».

«Аккуратно. Я же не твой муж, не твой друг. Не трогай», — обратился к корреспондентке певец.

В апреле Григорий Лепс прокомментировал матом то, что он выбил из рук зрительницы телефон на концерте. В нецензурной форме певец заявил, что фанатка ему надоела на концерте. Артист отметил, что два раза предупреждал ее убрать смартфон.

13 апреля во время концерта Лепса в Костроме певец выбил телефон из рук фанатки. Одна из поклонниц продолжала записывать исполнителя на видео, когда тот просил перестать это делать.

В итоге артист ударил по гаджету, и смартфон отлетел в сторону. Сам певец продолжил концерт. Костромские зрители рассказали в беседе с kp.ru, что телефон девушки не сломался.

Ранее Лепс взял кредит в 300 млн рублей на новый бизнес.