Концерт группы «Любэ» в честь 80-летия Победы перенесли

В Москве перенесли концерт группы «Любэ». Об этом сообщили представители коллектива во «ВКонтакте».

Выступление должно было состояться 7 мая. Оно приурочено к 80-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне. Концерт перенесен из-за болезни певца. Билеты на новую дату будут действительны.

В марте издание «Абзац» сообщило, что бытовой райдер группы «Любэ» и ее лидера Николая Расторгуева обходится в 150 тыс. рублей, певец просит предоставить ему здоровое питание — кефир, овсяные хлопья, йогурты, сахарозаменитель, овощи и фрукты, а также бутылку виски.

Стоимость их выступления варьируется в зависимости от места проведения, даты, статуса заказчика и количества гостей, гонорар может составлять от 5 до 8 млн рублей за час. Помимо этого, еще порядка 700 тыс. рублей придется заложить на аренду звукового оборудования.

16 января стало известно, что активисты движения «Ветераны России» предложили переименовать в честь Расторгуева улицу имени основателя группы Nirvana Курта Кобейна. Лидер группы «Любэ» назвал это перебором.

Ранее Shaman спел «Темную ночь» к 80-летию Победы.