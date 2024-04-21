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Лепс прокомментировал матом скандал с фанаткой

Певец Лепс заявил, что два раза предупреждал зрительницу о телефоне

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gvleps/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Певец Григорий Лепс прокомментировал матом то, что он выбил из рук зрительницы телефон на концерте. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

В нецензурной форме Лепс заявил, что фанатка ему надоела на концерте. Артист отметил, что два раза предупреждал ее убрать смартфон.

«Она меня услышала, но плохо, видимо, с ушами», — заявил певец.

13 апреля во время концерта Лепса в Костроме певец выбил телефон из рук фанатки. Одна из поклонниц продолжала записывать исполнителя на видео, когда тот просил перестать это делать.

В итоге артист ударил по гаджету, и смартфон отлетел в сторону. Сам певец продолжил концерт. Костромские зрители рассказали в беседе с kp.ru, что телефон девушки не сломался.

Адвокат Александр Бенхин заявлял, что инцидент, когда певец Григорий Лепс выбил из рук фанатки телефон, могут урегулировать.

По словам Бенхина, в 2022 году Лепс и его охрана избили человека в баре в Санкт-Петербурге. Тогда, как отметил адвокат, инцидент замяли. Он заявил, что певец выплатил 10 миллионов рублей пострадавшему. После этого человек отказался от всяких претензий.

Ранее Трофимов напомнил Лепсу о культуре после скандала с фанаткой.

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