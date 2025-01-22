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ЛДПР «не удалось договориться» с режиссером о съемках фильма про Жириновского

ЛДПР отказалась от сотрудничества с режиссером Барановым по фильму о Жириновском
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) отказалась от сотрудничества с режиссером Александром Барановым еще на этапе обсуждения будущего проекта о Владимире Жириновском. Об этом сообщили НСН в пресс-службе ЛДПР.

«Обсуждались только общие идеи, его видение, в том числе по возможным актерам. Однако договориться не удалось, возник ряд вопросов, поэтому кандидатуру данного режиссера больше не рассматривали», — заявили в партии.

В ЛДПР пояснили, что тесного сотрудничества с Барановым не было — его рассматривали только как потенциального кандидата на режиссерское кресло, помимо него были и другие.

Также, добавили в пресс-службе, ЛДПР решила рассказать о бывшем партийном лидере в форме сериала, поскольку у Жириновского была яркая и насыщенная история жизни, которая не укладывалась в стандартные полтора часа фильма.

В пресс-службе не стали пояснять, на какой стадии находится работа над проектом о Жириновском на данный момент. Они только заявили, что «работа ведется».

Накануне режиссер Александр Баранов заявлял, что покинул проект о Жириновском в мае 2024 года. Он утверждал, что согласовал сценарий будущего фильма, съемки должны были начаться летом 2024 года. Потом, сообщал Баранов, у него начались «терки» с ЛДПР, из-за которых ему пришлось отказаться от проекта.

Ранее сообщалось, что известный американский рэпер выступит в Москве.

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