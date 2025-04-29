Тодоренко ответила мемом с Жириновским на слухи о беременности

Блогерша Тодоренко опубликовала видео с Жириновским на фоне слухов о беременности

Блогерша и телеведущая Регина Тодоренко отреагировала в Telegram-канале на сообщения о своей беременности.

Тодоренко опубликовала мем с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, который бьет кулаком по трибуне и требует помолчать.

«Помолчите, кто там что-то видел. Помолчать! Вы видели что-то там?!» — говорит в ролике политик.

28 апреля Валерия проговорилась о беременности Регины Тодоренко. Это произошло на вечеринке в честь окончания шестого сезона шоу «Маска». Во время речи мужа, продюсера Иосифа Пригожина, о семье Валерия рассказала про пополнение в семье Тодоренко и Влада Топалова.

Тодоренко замужем за певцом Владом Топаловым. Артист и телеведущая поженились в июле 2019 года. Их свадьба прошла в итальянском городе Сорренто. В декабре 2018 года у них появился на свет первенец — Михаил. В июле 2022-го блогерша родила второго сына Мирослава. В декабре 2023 года Тодоренко призналась, что купила четырехлетнему сыну квартиру.

Тодоренко начала свою карьеру на телевидении в 2007 году. Она получила наибольшую известность после проекта о путешествиях «Орел и решка».

Ранее Регина Тодоренко выиграла суд против писательницы о защите чести и достоинства.