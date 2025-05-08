«Союзмультфильм» представит восстановленные мультфильмы времен ВОВ

Мультимедийный центр «Союзмультпарк» представит восстановленные киностудией «Союзмультфильм» картины времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ТАСС.

Мультфильмы, созданные в период ВОВ, покажут на ВДНХ во время специального показа в честь 80-летия Победы. В процессе восстановления специалистам удалось устранить технические дефекты, возникшие из-за естественного устаревания пленки.

В программу вошли такие картины, как «Слон и Моська» Пантелеймона Сазонова и Ламиса Бредиса; «Синица» Мстислава Пащенко и Александра Иванова; «Орел и Крот» Пантелеймона Сазонова, Ламиса Бредиса, «Лиса, Заяц и Петух» Ольги Ходатаевой, «Елка» Михаила Цехановского и Петра Носова.

9 Мая «Союзмультпарк» также проведет встречи с героями анимационных фильмов студии и творческие мастер-классы.

В феврале «Союзмультфильм» и China Media Group достигли соглашения о сотрудничестве в анимации. Российский мультипликационный сериал «Умка» будет демонстрироваться на самом крупном детском телеканале Китая CCTV-14. Китайские зрители смогут увидеть свыше 50 серий мультфильма.

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