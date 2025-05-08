Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Союзмультфильм» представит восстановленные мультфильмы времен ВОВ

ТАСС: на ВДНХ покажут восстановленные мультфильмы времен ВОВ
close
Союзмультфильм

Мультимедийный центр «Союзмультпарк» представит восстановленные киностудией «Союзмультфильм» картины времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ТАСС.

Мультфильмы, созданные в период ВОВ, покажут на ВДНХ во время специального показа в честь 80-летия Победы. В процессе восстановления специалистам удалось устранить технические дефекты, возникшие из-за естественного устаревания пленки.

В программу вошли такие картины, как «Слон и Моська» Пантелеймона Сазонова и Ламиса Бредиса; «Синица» Мстислава Пащенко и Александра Иванова; «Орел и Крот» Пантелеймона Сазонова, Ламиса Бредиса, «Лиса, Заяц и Петух» Ольги Ходатаевой, «Елка» Михаила Цехановского и Петра Носова.

9 Мая «Союзмультпарк» также проведет встречи с героями анимационных фильмов студии и творческие мастер-классы.

В феврале «Союзмультфильм» и China Media Group достигли соглашения о сотрудничестве в анимации. Российский мультипликационный сериал «Умка» будет демонстрироваться на самом крупном детском телеканале Китая CCTV-14. Китайские зрители смогут увидеть свыше 50 серий мультфильма.

Ранее Волк из «Ну, погоди!» стал иконой стиля для россиян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами