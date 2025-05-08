Юрий Шатунов хотел патриотическую песню в своем репертуаре

Директор Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов заявил в беседе с aif.ru, что солисту группы «Ласковый май» всегда нравилась российская армия.

По словам Кудряшова, Шатунов хотел иметь в своем репертуаре патриотическую песню. Как отметил продюсер, артист просил авторов написать ему подобную композицию.

«Но так и не предложили ничего такого патриотического. Такие песни не пишут на заказ», — отметил директор артиста.

Солиста группы «Ласковый май» Юры Шатунова не стало 23 июня 2022 года. Ему было 49 лет. У певца случился обширный инфаркт. 17 октября 2024 года прошел трибьют-концерт «Здесь был Юра!!!» в Crocus City Hall в Москве. Он посвящен Шатунову. Ведущим мероприятия стал Андрей Малахов.

В январе 2025-го в Совфеде предложили присвоить певцу Юрию Шатунову почетное звание народного артиста России. По словам министра культуры сенатора Айрата Гибатдинова, с устной просьбой увековечить память музыканта к нему обратился некий участник СВО, поступают обращения и от других граждан России.

Ранее сообщалось, что хит «Иванушек International» был написан для Юры Шатунова.