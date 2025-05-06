Стала известна концертная программа в Петербурге на 9 Мая

Розенбаум и Пелагея споют для петербуржцев на Дворцовой площади в День Победы

В День Победы на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге пройдет праздничный концерт с участием известных российских артистов. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по культуре.

Концертная программа начнется 9 мая в 15:00 мск, после завершения шествия «Бессмертного полка». Начнется она с выступления народного артиста РФ Александра Розенбаума.

Также на сцену в этот день выйдут народные артисты РФ Василий Герелло и Дмитрий Певцов, заслуженная артистка России Пелагея, ансамбли «Песняры» и «Невские зори». Кроме того, в концертную программу вошли выступления городских творческих коллективов.

Праздник завершится в 19:45 мск, в 22:00 мск запланирован артиллерийский салют.

До этого стало известно, что в связи с проведением парада Победы и его репетицией 7 и 9 мая в Москве для проезда военной техники перекроют центральные улицы, а также Садовое кольцо, Волгоградский проспект и МКАД.

Кроме того, на выход закроют ряд станций метро и изменят маршруты некоторых автобусов. Подробнее о праздничных перекрытиях дорог — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, как может быть усилена оборона Москвы на 9 Мая.