Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мировой суд оштрафовал актера Смольянинова

РИА Новости: актера Смольянинова оштрафовали за неуплату в срок другого штрафа
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Мировой суд в Москве оштрафовал актера Артура Смольянинова (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов) за неуплату в срок другого административного штрафа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные суда.

«Вынесено постановление о назначении административного наказания», — говорится в сообщении.

Сумма назначенного штрафа неизвестна. Кроме того, 15 мая в отношении актера рассмотрят аналогичное административное дело. По данным агентства, в прошлом году Смольянинова оштрафовали на общую сумму в 16 тыс. рублей.

Актер был заочно арестован в РФ по факту возбуждения уголовного дела о распространении ложной информации о Вооруженных силах России по мотивам политической или другой ненависти группой лиц, а также по делу о возбуждении ненависти в интернете. Мужчина был объявлен в международный розыск.

В конце января сообщалось, что российским следователям отказала в правовой помощи страна, где находится Смольянинов. Подробнее об уголовном деле против Смольянинова — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Артуру Смольянинову заблокировали счета в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами