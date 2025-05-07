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Автор вирусного хита о бобре за столом мог попасть в «музыкальное рабство»

Продюсер Бардаш рассказал о невыгодном контракте автора песни «Бобр»
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slava_skripka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Авторы вирусного хита о бобре за столом дуэт SLAVA SKRIPKA могли попасть в «музыкальное рабство», считает продюсер Юрий Бардаш. Бардаша цитирует kp.ru.

По словам продюсера, Скрипка подписал некие невыгодные для него контракты, из-за которых не может исполнять свой хит и давать интервью. Бардаш считает «Бобра» прекрасной песней, а самого артиста — замечательным человеком.

«Я собираю интересных и талантливых артистов — и Слава прислал мне эту песню. Я ему сказал: «Слава, это огромный хит, он повсюду попадет, просто порвет пространство». Я всячески подбодрил Славу, вдохновлял», — вспоминает он.

Бардаш отмечает, что звал Скрипку на съемки на Первый канал, но контракт не дает ему этого сделать.

«Он не может прийти — не то чтобы с этой песней, он вообще никуда не может прийти. Я бы сказал, что он сам себя в эту кабалу загнал», — уверен продюсер.

В начале апреля канал SHOT сообщил, что агенты группы SLAVA SKRIPKA запретили артистам выступать с их хитом про бобра на концертах и частных мероприятиях. По данным издания, ООО «Хитмейкер мьюзик» не разрешает группе исполнять трек «Сидим с бобром за столом» на концертах, телевидении и корпоративах. Агенты угрожают судом в случае нарушения запрета. Директор компании заявил, что участники группы Вячеслав Скрипка и Андрей Попов не соблюдают условия договора и «порочат деловую репутацию компании».

Ранее звезда «Трассы» призналась в связанной с Безруковым мечте.

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