«Моей позиции нет»: Макс Покровский отказался от публичной поддержки Украины на корпоративах

Лидер группы «Ногу свело!» Макс Покровский (признан в РФ иностранным агентом) отказался от публичной поддержки Украины на корпоративах. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, недавно «Ногу свело!» пригласили на закрытое мероприятие в Казахстане для 500 человек. Во время выступления Покровский якобы спросил у организатора, может ли исполнять песни, выпущенные после начала специальной военной операции России на Украине.

Утверждается, что в ответ заказчик попросил хиты и никакой политики, а музыкант якобы заверил, что «моей позиции нет», и согласился с требованиями.

Сейчас музыкант проживает в США. Максим Покровский был включен в реестр иностранных агентов 31 марта 2023 года после его резких высказываний и выпуска видеоклипов об СВО.

Музыкант подал иск к Минюсту РФ и потребовал исключить себя из перечня, но в августе 2023 года московский суд отказал ему в этом. В отношении проживающего в США музыканта также заводили дело о дискредитации Вооруженных сил РФ, но Хорошевский суд Москвы прекратил административное производство по нему.

В феврале 2025 года Покровского оштрафовали за отказ указывать статус иноагента в социальных сетях.

Ранее Макс Покровский погасил задолженность по налогам в России.