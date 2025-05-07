Стендап-комик Макаров стал охранником в «Кибердеревне»

Стендап-комик Илья Макаров присоединился к съемкам второго сезона сай-фай комедии «Кибердеревня». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатра Кинопоиск.

Макаров исполнит роль обаятельного охранника космической тюрьмы, которому, помимо своей воли, придется участвовать в приключении главных героев — фермера-изобретателя с Марса Николая Кулибина и его друга Робогозина. В продолжении «Кибердеревни» фермер и робот попытаются помешать планам голограммы Гали, которая обретает небывалую мощь, вселившись в пышное тело главы «Ижевск Дайнемикс» Барагозина.

Сам комик признается , что и ранее был фанатом «Кибердеревни».

В фантастической комедии к своим ролям вернулись Сергей Чихачев, Григорий Скряпкин, Елена Махова, Артем Семакин, Ольга Жевакина, Влада Лукина и Маргарита Силаева, а Сергей Бурунов вновь озвучит Робогозина.

Второй сезон сериала «Кибердеревня» выйдет на Кинопоиске уже в этом году.

Сериал «Кибердеревня» основан на вселенной YouTube-проекта birchpunk с многомиллионной аудиторией, впервые вышел на Кинопоиске 23 сентября 2023 года. В первом сезоне фермер Николай ведет хозяйство в кибердеревне на Марсе, пока ему не начинает мешать руководитель корпорации Барагозин, который хочет построить на месте фермы новый завод. Вместе с миниатюрным роботом Робогозиным Николай отправляется в путешествие, чтобы спасти свой дом.

В 2024 году стало известно, что герои новой «Кибердеревни» окажутся в Юпитербурге — похожем на Петербург городе, расположенном на Юпитере.

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