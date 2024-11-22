Герои новой «Кибердеревни» отправятся в Юпитербург и бросят вызов голограмме

Сервис Кинопоиск объявил о старте съемок второго сезона сай-фай комедии Сергея Васильева «Кибердеревня». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба платформы.

Сюжет второго сезона «Кибердеревни» будет разворачиваться спустя год с момента событий первого. Во вселенной сериала голограмма Галя вселилась в тело Барагозина и стала сильной как никогда, Николай оказался заперт в космической тюрьме и вместе с другом Робогозиным бросит вызов могущественной Гале.

Героям предстоит не только бросить вызов голограмме, но и отправиться в Юпитербург, подозрительно напоминающий Санкт-Петербург.

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«Без спойлеров: зрителей ждет ещё больше миров, планет, роботов и приключений! Но, важно, останется семья, любовь к которой Николай проносит через световые годы. Зрителей обязательно ждут захватывающие погони на Буле и много сильных, веселых и драматических историй», — рассказывает креативный продюсер Илья Шутов.

К своим ролям вернутся Сергей Чихачев, Григорий Скряпкин, Елена Махова, Артём Семакин, Ольга Жевакина, Влада Лукина, Маргарита Силаева, а Сергей Бурунов вновь озвучит Робогозина. Премьера второго сезона состоится на Кинопоиске в 2025 году.

По сюжету первого сезона фермер Николай ухаживает за своим хозяйством в кибердеревне на Марсе, пока к нему не прилетает глава крупной корпорации с намерением построить завод. Первый сезон «Кибердеревни» стал самой успешной комедией 2023 года на Кинопоиске — его посмотрело 4,5 миллиона подписчиков.

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