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Назван многомиллионный гонорар JONY за концерт

Продюсер Дворцов: певец JONY получает 6 млн рублей за концерт
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JONY/VK

Продюсер Сергей Дворцов назвал многомиллионный гонорар певца Jony за один концерт. Эксперта цитирует издание «Страсти».

По словам Дворцова, Jony сейчас является одним из самых высокооплачиваемых артистов российской эстрады.

«Что касается гонораров, то он получает в районе 6 млн рублей за один концерт. Райдер у каждого артиста индивидуален, кто-то может есть только морепродукты, может быть алкоголь, а у кого-то прописаны только бутылка воды, чай, какие-то закуски и салатики», — объяснил продюсер.

Дворцов также согласился, что JONY обгоняет по популярности Сергея Лазарева и Диму Билана и отличается не только работоспособностью, но и хорошей репутацией.

Накануне Антон Беляев раскрыл, сколько стоит трек для Николая Баскова.

Ранее JONY стал одним из самых востребованных артистов на российских корпоративах.

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