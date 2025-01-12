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Названы самые востребованные на российских корпоративах артисты

РБК: Агутин и Баста стали самыми востребованными артистами на корпоративах
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Максим Никитин/agutin.com

Наиболее востребованными артистами на корпоративах сезона 2024–2025 стали рэпер Баста, а также Леонид Агутин, Zivert, Полина Гагарина и Анна Асти. Об этом сообщили РБК представители event-рынка.

В Toras Events рассказали, что в этом году на корпоративы приглашали Григория Лепса, Анну Асти, Полину Гагарину, Люсю Чеботину, Zivert и группу «Руки Вверх». По словам владельца агентства, Тараса Зобнина это хедлайнеры первого эшелона. Также к этому «пьедесталу» подобралась группа «Иванушки», потому что цена на их выступление выросла в пять раз. Во втором эшелоне, по его словам, расположились рэперы Егор Крид и артист Jony.

Один из источников РБК назвал самым высокооплачиваемым коллективом группу «Ленинград». По его словам, в этом году рекорд составил $250 тыс. При этом он признался, что не знает, с чем связана такая высокая цена. В то же время гендиректор event-агентства Big Jack Николай Андреев объяснил, что финальная цена в том числе складывается из гонорара и технического райдера.

Вторая проблема, по мнению Андреева, это стоимость бытового райдера. В пример он привел случай, когда группу надо было довести до Санкт-Петербурга. И артистам нужно было купить билеты бизнес-класса, заказать вип-трансферы, организовать проживание в пятизвездочном отеле. В итоге бытовой райдер группы был многократно больше, чем сам гонорар артистов.

Ранее стала известна сумма, за которую готов выступить на корпоративе Стивен Сигал.

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