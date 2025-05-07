Антон Беляев раскрыл, сколько стоит трек для Николая Баскова

Фронтмен группы Therr Maitz, музыкант Антон Беляев вспомнил на «Шоу Воли», что в начале карьеры писал песни для звезд отечественного шоу-бизнеса, среди которых был Николай Басков.

«Есть трек, который не приняли. Я сделал трек для Николая Баскова, его забраковали. <...> $400 платили, на секундочку. Но мне сперва дали только $200, — и я делал все, что мог. Оставшиеся $200 я так и не получил», — раскрыл Беляев.

Певец вспомнил, что при работе над треком для Баскова проделал большую работу вместе с коллегой по шоу «Голос» Этери Бериашвили. Артисты сделали очень много бэков для композиции и придумали красивую вокальную партию. Беляев считает, что трек не приняли, поскольку посчитали его слишком сложным.

В конце декабря 2024 года продюсер Сергей Дворцов называл певца Диму Билана одним из самых популярных российских артистов у российских олигархов. Ему конкуренцию в этом списке составили Григорий Лепс и Николай Басков. Эксперт раскрывал, что гонорар артистов за корпоратив может достигать 5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Ивлеева вышла из всех своих бизнесов в России.