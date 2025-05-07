Актера Майкла Питта арестовали по обвинению в изнасиловании

Американского актера Майкла Питта арестовали по обвинению в сексуальном насилии над бывшей девушкой и нанесенных ей побоях. Об этом сообщает TMZ.

Согласно протоколам полицейских, Питта обвиняют в четырех случаях насилия, которые предположительно имели место в период с апреля 2020 года по август 2021 года.

Предполагаемые инциденты произошли в доме актера в Бушвике. Кроме сексуального насилия, женщина пожаловалась на удушение и нападение на нее с деревянной доской и шлакоблоком.

Питта арестовали 2 мая, он не признал себя виновным по всем предъявленным ему обвинениям. Актер внес залог в размере $100 тыс. и был освобожден из-под стражи.

«К сожалению, мы живем в мире, где кто-то вроде мистера Питта — опытный профессионал, который никогда даже не помышлял о подобных преступлениях — может быть арестован по неподтвержденным словам неуравновешенного человека. Это безосновательное заявление выдвинуто примерно через четыре или пять лет после предполагаемого инцидента, хотя обе стороны находились в полностью согласованных и добровольных отношениях», — прокомментировал инцидент адвокат Питта Джейсон Голдман.

Накануне Эльдар Джарахов рассказал, как избежал изнасилования.

Ранее экс-ассистент рассказал об извращенных просьбах Пи Дидди.