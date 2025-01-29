Экс-ассистент рассказал об извращенных просьбах Пи Дидди

Экс-ассистент Пи Дидди признался, что рэпер заставлял его заниматься сексом с незнакомками

Экс-ассистент рэпера Пи Дидди (Diddy, настоящее имя Шон Комбс) Филлип Пайнс рассказал об извращенных просьбах бывшего босса. Мужчину, высказавшегося в новом документальном фильме об артисте, цитирует The Sun.

Мужчина утверждал, что 55-летний рэпер однажды пригласил его на роскошную вечеринку и сильно напоил. После Дидди якобы дал Пайнсу презерватив и велел ему заняться сексом с присутствовавшей незнакомкой.

«Он сказал: «Докажи свою верность мне, своему королю», — делится воспоминаниями он.

Пайнс признался, что боялся отказать начальнику, потому что ранее видел, что Комбс злился на расстраивавших его сотрудников.

«Я не понимал, делает ли он эту проверку для веселья, насколько он отмороженный», — говорит он.

При этом Пайнс подтвердил, что половые акты с женщинами на вечеринках Пи Дидди происходили по обоюдному согласию.

17 сентября рэпера и продюсера Шона Комбса арестовали после того, как присяжные предъявили ему обвинения. Пи Дидди грозит наказание вплоть до пожизненного заключения и минимум 15 лет лишения свободы, если его признают виновным по трем пунктам обвинения: сговор с целью рэкета, торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации и перевозка людей для занятия проституцией.

Накануне Пи Дидди подал иск о клевете на $50 млн.

Ранее обвиняемый в сексуальных домогательствах продюсер Харви Вайнштейн выступил в суде.