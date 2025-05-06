Эльдар Джарахов — о том, как избежал изнасилования: «Вынесли меня на руках»

Блогер и певец Эльдар Джарахов признался на YouTube-шоу «Дерзкая готовка» c Ляйсан Утяшевой, что дважды чудом избежал изнасилования в юном возрасте.

«Первая история произошла, когда я в 11-летнем возрасте поехал в центр Новокузнецка к девчонке на свидание. Я шел в такой, помнишь, майке с сеткой. Меня остановил какой-то мужик и сказал, что меня ищут родители», — вспомнил Джарахов.

В тот момент, вспомнил блогер, ему удалось позвонить маме, и та посоветовала ему «бежать» от незнакомца.

«А я еще верю, что он из полиции. Боюсь, но отказываюсь пройти с ним. Он хватает меня за руку и говорит: «Нет, ты пойдешь [со мной]». Начинает тянуть, а я кричать: «Помогите!» — рассказал Джарахов.

Инфлюенсер вспомнил, что его спасли две женщины, которые начали бить злоумышленника сумками, после чего тот убежал. Вторая история, раскрыл Джарахов, с ним произошла, когда ему было около 15 лет. Его с друзьями пригласили к себе в гости какие-то «мужики», которые напоили ребят крепкими спиртными напитками.

«Закончилось все тем, что я сижу на лестнице и слышу, как меня собираются изнасиловать эти мужики. Слава богу, внизу были какие-то парни. Они побили этих мужиков, и вынесли меня на руках», — раскрыл Джарахов.

Ранее сообщалось, что напавшую на Кадышеву девушку могут отправить на принудительное лечение.