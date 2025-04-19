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Нагиев назвал профессию артиста зависимой и завистливой

Актер Дмитрий Нагиев заявил, что его профессия не приносит огромного состояния
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Евгений Одиноков/РИА Новости

Актер Дмитрий Нагиев заявил в беседе с NEWS.ru, что его профессия абсолютно зависимая и завистливая.

Нагиев считает, что тяжело сохранить «мужское лицо» в этой профессии. Он заявил, что актерство не приносит огромного состояния. Актер уверил, что не зарабатывает миллиарды.

«Вот сколько я поработал, столько я получил. У меня нет на стороне заработка. Кто это сказал… Рокфеллер? «Если вы весь день работаете и получаете за свою работу, вы никогда не будете богатым». Я получаю столько, сколько просидел на съемочной площадке. Есть актеры побогаче, есть победнее, но это примерно одна каста», — поделился артист.

В декабре издание «Абзац» сообщило, что гонорар Дмитрия Нагиева на новогодних корпоративах составляет €95 тыс. (почти 10 млн рублей. — «Газета.Ru»).

За 10 млн рублей, поясняет «Абзац», Нагиев выступает по сценарию организаторов мероприятия. Актер просит доплатить 200 тыс. рублей в случае, если ему приходится самостоятельно писать сценарий.

Ранее P.Diddy отказали в переносе заседания суда.

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