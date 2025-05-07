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Нагиев был против того, чтобы его сын стал актером

Актер Дмитрий Нагиев надеялся, что сын не пойдет по его стопам
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РИА «Новости»

Актер Дмитрий Нагиев признался в беседе с «Леди Mail», что не хотел актерской карьеры для сына Кирилла.

Нагиев надеялся, что его старший сын Кирилл не планирует поступать на актерский факультет. Однако тот решил учиться в Школе-студии МХАТ. После выпуска сын артиста снялся в фильмах «Холоп», «Марафон желаний», «Папины дочки». Актер признался, что не знает, пойдет ли его младший сын Марк по его стопам.

Нагиев отметил, что Кирилл очень избирателен в выборе ролей. По словам актера, однажды у них возник спор из-за этого.

«Я говорю: «Сынок, почему ты отказался от сериала? 600 серий. Это такой хлеб». Он говорит: «Я не хочу там сниматься, плохая роль». Я: «Да какая разница? Это деньги!» А он: «У тебя папа из Средней Азии, а у меня папа — Дмитрий Нагиев», — поделился актер.

В апреле Нагиев заявил, что его профессия абсолютно зависимая и завистливая. Он считает, что тяжело сохранить «мужское лицо» в этой профессии. Он заявил, что актерство не приносит огромного состояния.

Ранее Нагиев назвал себя пожилым человеком, который «дышит на ладан».

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