Белорусские солдаты исполнили «Седую ночь»

Белорусские солдаты спели хит группы «Ласковый май» «Седая ночь» на репетиции парада Победы в Москве. Об этом сообщает телеканал 360.

Телеканал опубликовал ролик, на котором военные из Белоруссии маршируют под «Седую ночь».

Известно, что 9 мая в Москве на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне будут присутствовать 29 зарубежных лидеров. Помимо да Силвы, ожидается прибытие председателя КНР Си Цзиньпина, президента Сербии Александара Вучича, премьер-министра Словакии Роберта Фицо, а также руководителей большинства бывших республик СССР. Кроме того, приглашены ветераны из США, Израиля, Армении и Монголии.

7 мая президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва вылетел в Москву для участия в мероприятиях, приуроченных к Дню Победы. Прибытие да Силвы в Москву ожидается в среду в 19:30. По завершении визита в Россию бразильский лидер отправится в Китай.

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин 9 мая проведет встречу с бразильским коллегой.

Ранее стала известна концертная программа в Петербурге на 9 Мая.