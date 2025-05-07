Спивакова отстранили от фестиваля во Франции из-за национальной принадлежности

Народный артист СССР и дирижер Владимир Спиваков признался в беседе с ТАСС, что узнал из СМИ о своем отстранении от Международного музыкального фестиваля в Кольмаре во Франции.

Спивакова лишили звания арт-директора. Он вел мероприятие на протяжении 32 лет. По словам дирижера, его друзья наняли адвоката, чтобы разобраться в вопросе.

«Адвокат попросила официальную бумагу с причиной, по которой меня отстранили от фестиваля без уведомления. Ответ был примерно такой: по национальному признаку, Владимир Спиваков — русский артист», — поделился артист.

Спиваков рассказал, что именно он приглашал артистов мировой величины на фестиваль. В их числе американская певица Джесси Норман и российский виолончелист Мстислав Ростропович.

Спиваков — известный скрипач, художественный руководитель и главный дирижер Национального филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы».

1 мая президент России Владимир Путин присвоил звание Героя труда РФ Владимиру Спивакову.

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