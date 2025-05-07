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Басков застрял в самолете в Петербурге: «Нас не выпускают»

Певец Николай Басков заявил, что застрял в самолете в аэропорту Пулково

Российский эстрадный певец Николай Басков сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что застрял в самолете в аэропорту Пулково.

Певец летел из Иркутска в Москву, но его рейс перенаправили в Санкт-Петербург из-за угрозы беспилотников. Артист раскрыл в опубликованном в личном блоге ролике, что не выходит из лайнера уже на протяжении шести часов.

«Нас пока не выпускают, потому что огромная очередь, разгружают самолет», — добавил исполнитель.

7 мая издание «Фонтанка» сообщило, что аэропорт Пулково принял более 70 «чужих» рейсов 6 и 7 мая на запасную стоянку из-за ограничений в других аэропортах. Один из читателей сообщал, что некоторым пассажирам понадобилась помощь медиков, поскольку они были заблокированы в самолете более 17 часов.

До этого сообщалось, что в московских аэропортах сняли ограничения на прием и посадку самолетов.

В ночь на 6 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили 19 дронов, летевших на столицу. По его словам, обломки одного БПЛА упали на Каширском шоссе.

Ранее стало известно, что Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) не получил визу в США.

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