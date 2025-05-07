На Елену Степаненко подал в суд кредитор из-за долгов подруги

В Хамовнический суд Москвы поступил иск от Назарова Павла Ивановича против бывшей супруги комика Евгения Петросяна, комикессы Елены Степаненко. Об этом сообщает «СтарХит».

Назаров, заявляет издание, требует привлечь его в качестве третьего лица к делу о признании недействительным завещания бывшей подруги Степаненко, дизайнера Натальи Маголы. Согласно завещанию Магола передала Степаненко значительную часть своего имущества, родные решили оспорить это решение.

«Судя по всему, дизайнер оставила подруге не только имущество, но и долги. И теперь кредитор [Назаров] пытается в судебном порядке взыскать их, в том числе, со Степаненко», — заявляет «СтарХит».

Сумма долга, отмечает издание, не раскрывается.

Натальи Маголы не стало в 2022 году. Степаненко она завещала две квартиры в Сочи и место на подземном паркинге, а также коллекцию антикварных изделий, находящуюся в одной из квартир. В апреле 2024 года риелтор Максим Коломейцев раскрыл, что завещанная Степаненко квартира в Сочи стоит от 35 млн рублей.

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