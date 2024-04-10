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Риелтор оценил стоимость завещанных Елене Степаненко квартир в Сочи

Риелтор Коломейцев: завещанная Степаненко квартира в Сочи стоит от 35 млн рублей

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Пресс-служба телеканала «Россия 1»/РИА Новости

Риелтор Максим Коломейцев заявил в беседе с kp.ru, что рыночная стоимость квартиры, завещанной юмористке Елене Степаненко, начинается от 35 миллионов рублей.

Дизайнер Наталья Магола завещала Степаненко долю двух своих квартир, коллекцию антиквариата и место в подземной парковке. Известно, что дизайнер составила завещания на трех лиц. Среди наследников также оказался архитектор Миодраг Цвийич. Он получил трехэтажный дом площадью более 400 квадратов с большим земельным участком, гаражом и «Мерседесом».

По данным издания, квартиры, завещанные Степаненко, находятся в элитной 21-этажке в Сочи. Магола покупала их на этапе строительства. Из окон жилья открывается вид на Черное море и центр города.

Родня Натальи осталась недовольна тем, кому перешли доли ее двух квартир в Сочи. По мнению родственников Маголы, во время составления завещания дизайнер не обладала полной дееспособностью. В тот момент она находилась в больнице после тяжелой черепно-мозговой травмы с опухолью головного мозга.

По словам сестры Маголы Ларисы, Степаненко перестала выходить с семьей дизайнера на связь и отвечать на телефонные звонки.

Ранее Николай Лукинский объяснил, почему у Петросяна и Степаненко нет общих детей.

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