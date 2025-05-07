Федосеева-Шукшина о детстве в блокаду Ленинграда: «Непроходящее чувство страха»

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина вспомнила в беседе с NEWS.ru, что во время блокады Ленинграда ей доставалось больше еды, поскольку она была самой младшей в семье.

«У меня в памяти осталось какое-то постоянное состояние, что было неуютно. Помню заплаканных женщин. Думала: почему все так часто плачут?! Какое-то непроходящее чувство страха», — отметила 86-летняя артистка.

Федосеева-Шукшина рассказала, что когда блокаду сняли, то ее семья ютилась в огромной коммуналке. Ее мать отказывалась говорить о том, какие трудности пережила во время Великой Отечественной войны.

«Мамочка только плакала, поэтому мы не тревожили ее разговорами о войне», — призналась актриса.

Недавно 94-летний актер Иван Краско рассказал о своей подруге, заслуженной артистке России Кире Крейлис-Петровой, которая всю блокаду прожила с матерью в Ленинграде. Актер вспомнил, что знакомая всегда выставляла на стол все продукты, когда приходили гости. Она говорила, что «все время боится остаться голодной». Крейлис-Петрова связывала свою привычку с тем, что она является «блокадным ребенком».

«Ой, ребята, эти страшные военные картины не забываются! <…> Да, мы были детьми войны, это нас связывало», — говорил артист.

Ранее актер Збруев заявил, что пять лет провел в исправительном лагере во время ВОВ.