Демонстранты попытались прервать речь Лаврова на заседании СБ ООН

Три активиста попытались прервать выступление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации на Ближнем Востоке. Об этом пишет ТАСС.

В материале отмечается, что до главы российского внешнеполитического ведомства на трибуне находился постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан. Его речь демонстранты слушали молча.

Однако, когда слово передали Лаврову, активисты встали со своих мест и начали кричать. В частности, они требовали «освободить заложников».

Несмотря на действия демонстрантов, руководитель МИД РФ не стал прерывать свое выступление. При этом охрана достаточно быстро вывела нарушителей из зала заседания.

По информации журналистов, активисты сидели на местах на галерке. Им удалось попасть на мероприятие по гостевым пропускам.

1 июля РФ на месяц стала председателем Совета Безопасности ООН. На это время российская сторона запланировала три ключевых мероприятия, в том числе открытые дебаты по проблематике ближневосточного урегулирования 17 июля.

Ранее в МИД РФ призвали немедленно прекратить операцию Израиля в секторе Газа.