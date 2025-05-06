Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Петербуржцы возмутились памятником «Родина-мать» в сандалиях

78: в Санкт-Петербурге убрали памятник «Родина-мать» в сандалиях
close
Telegram-канал 78 | НОВОСТИ

В Санкт-Петербурге убрали памятник «Родина-мать» на площади Победы. Об этом сообщает Telegram-канал 78.

По данным издания, «Родину-мать» заменили на другую скульптуру. Причиной этому могли стать жалобы петербуржцев. Местные жители возмутились тем, что «Родина-мать» была изображена в сандалиях. Они призывали убрать композицию до Дня Победы.

6 мая вице-спикер Государственной думы РФ Анна Кузнецова заявила, что сохранение памяти о предках-героях Великой Отечественной войны должно быть семейной традицией. Она добавила, что молодому поколению россиян важно осознавать, что они являются продолжателями семейных традиций. Это ответственность за свою жизнь и за свою семью.

5 мая сообщалось, что в рамках проекта «Цветок Победы» в соцсети «Одноклассники» заработало мини-приложение, с помощью которого пользователи из любой точки мира смогут почтить память участников Великой Отечественной войны.

Среди виртуальных мемориалов — монумент Победы в Москве, памятник «Родина-мать зовет!» в Волгограде, мемориал Советскому солдату подо Ржевом, мемориал героическим защитникам Тулы, Брестская крепость в Белоруссии и другие. Всего — более 15 мемориалов.

Ранее сообщалось, что в России выйдет серия книг о Великой Отечественной войне.

Все новости на тему:
80 лет Победы
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами