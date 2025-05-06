Петербуржцы возмутились памятником «Родина-мать» в сандалиях

В Санкт-Петербурге убрали памятник «Родина-мать» на площади Победы. Об этом сообщает Telegram-канал 78.

По данным издания, «Родину-мать» заменили на другую скульптуру. Причиной этому могли стать жалобы петербуржцев. Местные жители возмутились тем, что «Родина-мать» была изображена в сандалиях. Они призывали убрать композицию до Дня Победы.

6 мая вице-спикер Государственной думы РФ Анна Кузнецова заявила, что сохранение памяти о предках-героях Великой Отечественной войны должно быть семейной традицией. Она добавила, что молодому поколению россиян важно осознавать, что они являются продолжателями семейных традиций. Это ответственность за свою жизнь и за свою семью.

5 мая сообщалось, что в рамках проекта «Цветок Победы» в соцсети «Одноклассники» заработало мини-приложение, с помощью которого пользователи из любой точки мира смогут почтить память участников Великой Отечественной войны.

Среди виртуальных мемориалов — монумент Победы в Москве, памятник «Родина-мать зовет!» в Волгограде, мемориал Советскому солдату подо Ржевом, мемориал героическим защитникам Тулы, Брестская крепость в Белоруссии и другие. Всего — более 15 мемориалов.

Ранее сообщалось, что в России выйдет серия книг о Великой Отечественной войне.