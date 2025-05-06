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В России выйдет серия книг о Великой Отечественной войне

Серия «Великие книги Великой Победы» выйдет в России
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Предоставлено пресс-службой «Эксмо-АСТ»

Издательство «Эксмо» представило новую серию книг о Великой Отечественной войне. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе издательства.

Выход серии «Великие книги Великой Победы» приурочен к 80-летию Победы. В нее вошло творчество таких писателей, как Константин Симонов, Борис Васильев, Юрий Бондарев, Даниил Гранин, Михаил Шолохов, Борис Полевой, Виктор Астафьев.

Издательский холдинг «Эксмо-АСТ» и аналитический центр НАФИ провели опрос, в ходе которого узнали, что молодые люди реже знают авторов, писавших про ВОВ. 30% опрошенных в возрасте 18-24 лет не смогли назвать ни одного автора книг о Великой Отечественной войне. А еще 33% ошибочно назвали имена авторов, которые никогда о ВОВ не писали.

В пресс-службе добавили, что каждая книга из этой 40-томной библиотеки отобрана с учетом возрастных особенностей и этапов обучения. Проект включает не только художественные произведения, поэзию и публицистику, но и научные статьи, документальные фильмы, а также цифровые интерактивные материалы.

Ранее 100 музеев России приняли участие в создании выставки к 80-летию Победы.

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