Маликов примет участие в акции «Бессмертный полк»

Певец Маликов заявил, что его дед является кавалером трех орденов Красной Звезды

Певец Дмитрий Маликов сообщил в беседе с Telegram-каналом «Звездач», что планирует поучаствовать в акции «Бессмертный полк».

Маликов рассказал, что его дед служил танкистом во время Великой Отечественной войны. Мужчина стал кавалером трех орденов Красной Звезды. Артист признался, что очень гордится своим родственником.

Известно, что телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» также проведет акцию «Бессмертный полк», которая приурочена к 80-летию Великой Победы. В 2025-м «Бессмертный полк» будет посвящен кинематографистам-фронтовикам. Проект расскажет о жизни сценаристов Мориса Слободского и Якова Костюковского, актера Олега Голубицкого, режиссеров Сергея Колосова и Владимира Чеботарева.

На специальном сайте акции «Бессмертный полк телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция» собраны документы из военных архивов: дневники, воспоминания кинематографистов-фронтовиков, истории фронтового пути, военной и послевоенной биографии героев.

Зрители смогут узнать о подвигах Леонида Гайдая, Владимира Басова, Сергея Бондарчука, Михаила Танича, Юрия Никулина, Юрия Озерова, Анатолия Папанова, Михаила Пуговкина, Владимира Этуша, Петра Тодоровского, Григория Чухрая, Рины Зеленой. А в эфире канала будут транслироваться 15-секундные видеосюжеты о героях проекта.

Ранее сообщалось, что 100 музеев России приняли участие в создании выставки к 80-летию Победы.