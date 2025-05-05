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На ТВ пройдет «Бессмертный полк» о кинематографистах-фронтовиках

Акция «Бессмертный полк» о кинематографистах-фронтовиках пройдет на ТВ с 8 по 11 мая
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Nikolai Sitnikov

Акция «Бессмертный полк телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция» пройдет с 8 по 11 мая на ТВ. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе «Мосфильма. Золотая коллекция».

Акция приурочена к 80-летию Великой Победы. «Бессмертный полк» будет посвящен кинематографистам-фронтовикам. Проект расскажет о жизни сценаристов Мориса Слободского и Якова Костюковского, актера Олега Голубицкого, режиссеров Сергея Колосова и Владимира Чеботарева.

На специальном сайте акции «Бессмертный полк телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция» собраны документы из военных архивов: дневники, воспоминания кинематографистов-фронтовиков, истории фронтового пути, военной и послевоенной биографии героев. Зрители смогут узнать о подвигах Леонида Гайдая, Владимира Басова, Сергея Бондарчука, Михаила Танича, Юрия Никулина, Юрия Озерова, Анатолия Папанова, Михаила Пуговкина, Владимира Этуша, Петра Тодоровского, Григория Чухрая, Рины Зеленой. А в эфире канала будут транслироваться 15-секундные видеосюжеты о героях проекта.

С 8 по 11 мая эфир будет посвящен Великой Отечественной войне. Телеканал представит такие картины, как «Жди меня», «Командир счастливой «Щуки», «Белый тигр», «Битва за Севастополь», «Звезда», «Судьба человека», «Освобождение», «Они сражались за Родину», «Судьба».

9 мая покажут выпуски документального проекта «Мосфильм. Золотой век» — «Мосфильм. Навстречу Победе!» и киноконцерт «Одна на всех. Песни Победы».

Ранее в России вырос спрос на поэму Бориса Васильева «В списках не значился».

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