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Жена Цекало сообщила о переезде

Жена Цекало Эрвин опубликовала фото с переезда
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darina.ervin/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Жена Александра Цекало, художница Дарина Эрвин, сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о переезде.

Эрвин опубликовала снимки с коробками для вещей. Она не поделилась подробностями переезда.

«Совет переезжающим: никогда не убирайте штопор слишком рано», — подписала публикацию художница.

В 2018 году Дарина Эрвин познакомилась с Александром Цекало. Вскоре они поженились. Сейчас супруги вместе живут в Лос-Анджелесе и не любят публичности. В апреле 2023 года СМИ сообщили, что Цекало негативно отреагировал на просьбу поклонницы в магазине сделать совместное фото.

В январе 2024 года Telegram-канал Mash сообщил, что Александр Цекало продал свой загородный особняк в подмосковном поселке за 430 миллионов рублей. Обшитый ольховой доской особняк в виде куба располагается в поселке Шульгино на Рублево-Успенском шоссе, соседями Цекало были телеведущий Александр Масляков-старший, певица Маша Распутина и другие звезды.

В жилье есть просторная гостиная, 10 спален, гараж, 20-метровый бассейн, сауна и отдельный рабочий кабинет. Канал уточняет, что дом не находился в открытой продаже, сделка проходила без личного участия продюсера.

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