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«В грязной одежде с дрожащим голосом»: Митя Фомин вспомнил про стыдный концерт

Певец Митя Фомин рассказал, как однажды выступил мертвецки пьяным
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Пресс-служба Мити Фомина

Певец Митя Фомин признался, что однажды ему довелось выступить перед огромной публикой после долгой ночной вечеринки – на концерт он приехал еще пьяным. В беседе с Общественной Службой Новостей артист признался, что после этого случая в таком состоянии на сцену больше не выходит.

Речь идет о концерте, посвященном хитам 1980-90-х годов, отметил Фомин.

«Я приехал на концерт мертвецкий пьяным после какой-то тусовки. Голос дрожал, на голове было черти что, вся одежда была в грязи», — рассказал исполнитель.

По его словам, визажисты и стилисты постарались привести его в нормальное состояние – артиста умыли, одели. Однако он не мог справиться с сильным похмельем – не помогли даже крепкий кофе и массаж. По признанию певца, он все равно «полз восьмеркой», и зрители, увидев его на сцене, сразу это поняли. Однако фанаты, по словам артиста, оказались очень добродушны, и, вместо того, чтобы бросаться с певца помидорами, начали подпевать ему.

«Я спел свой главный хит, мне подпевали все, и это было супер», — вспомнил Фомин, добавив, что после того случая в подобном состоянии на сцену больше не выходит.

До этого певица Лариса Долина рассказала, что применяет строгие меры, когда ее артисты выступают в нетрезвом виде. По ее словам, если музыкант перед концертом выходит на сцену пьяным, то она лишает его зарплаты сразу за месяц.

Ранее Николай Басков прилюдно пристыдил Митю Фомина за наряд.

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