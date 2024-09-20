Лариса Долина об обвинениях в ужасном нраве: «Ну и хорошо»

Певица Лариса Долина призналась в беседе с изданием «СтарХит», что требовательность является сложностью ее характера.

Долина рассказала, что требует от музыкантов вовремя приходить на репетиции. Певица также применяет строгие меры, когда ее артисты выступают в нетрезвом виде.

«Если музыкант перед концертом выходит на сцену в определенном состоянии, я лишаю его зарплаты не просто за один концерт, а за месяц. В этом и заключается сложность моего характера. Да, очень много слышала про свой ужасный нрав. «Долина — стерва». Ну и хорошо!» — заявила исполнительница.

В сентябре Лариса Долина сообщила, что планирует открыть свой джаз-клуб ко дню рождения внучки Александры. 28 сентября внучке певицы исполнится 13 лет. Артистка рассказала, что все еще докупает аппаратуру для заведения. Она хочет, чтобы открытие стало грандиозным. По словам исполнительницы, в заведении будет играть не только джаз. Там будут проходить регулярные концерты с артистами самых разных жанров.

Бизнесмен Юрий Растегин подарил Долиной джазовый клуб в 2022 году. Ходил слух, что у предпринимателя и артистки — роман. Однако они не раз опровергли это.

Ранее Долиной понадобился врач на концерте из-за проблем с голосом.