Николай Басков прилюдно пристыдил Митю Фомина за наряд

Певец Николай Басков подшутил над коллегой Митей Фоминым на концерте в честь 28-летия телеканала МУЗ-ТВ в Кремлевском дворце. Об этом сообщает mk.ru.

Басков встретил Фомина за кулисами, рассмотрел его наряд и произнес: «Старое, да? Донашиваешь?» Исполнитель возмутился тем, что Фомин надел плащ на мероприятие. Также Басков остался не в восторге от образа артиста после того, как тот снял верхнюю одежду, оставшись в одной майке.

«Тебе надо обтягивающее все носить! Тебе 50 лет, ты в такой форме, а носишь…» — заявил певец.

В начале августа Митя Фомин публиковал снимок в соцсетях, на котором демонстрировал поклонникам свой подтянутый торс. Тогда он опроверг слухи о пластике, но не стал скрывать, что пользуется услугами косметологов.

По словам певца, он ходит на процедуры, где с помощью специального аппарата ему вводят гиалуроновую кислоту, витамины, микроэлементы и аминокислоты в глубокие слои кожи без инъекций.

В феврале Фомин хвастался, что выглядит лучше и моложе некоторых 30-летних мужчин. Об этом он заговорил после того, как стилист Александр Рогов раскритиковал артиста за внешний вид в интервью журналистке Лауре Джугелии.

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