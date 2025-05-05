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Тимати грозит штраф за нарушение ПДД

Адвокат Кудряшов: Тимати грозят административные штрафы за нарушение ПДД
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Адвокат Александр Кудряшов заявил в беседе с порталом «Страсти», что рэпера Тимати (настоящее имя – Тимур Юнусов) может грозить штрафы за нарушение ПДД.

По данным издания, Юнусов нарушил несколько правил дорожного движения. Артист превысил скорость и не пропустил пешехода. Отмечается, что его дети сидели на одном месте в машине. Кудряшов заявил, что, согласно правилам, водитель обязан уступить дорогу пешеходам, пересекающим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает.

Как уточнил адвокат, за непропуск пешехода предусмотрена административная ответственность по статье 12.18 КоАП РФ, которая предусматривает штраф от 1500 до 2500 рублей.

«Исключение из этого правила: водитель не обязан пропускать пешехода в том случае, если пешеход переходит дорогу в неположенном месте и создает помеху движению», — рассказал Кудряшов.

Александр добавил, за нарушение требований по перевозке детей предусмотрен штраф в размере от 3 тысяч до 100 тысяч рублей.

Ранее суд взыскал с Тимати долг по коммунальным платежам.

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