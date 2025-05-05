В России стартовал показ документальной хроники о Великой Отечественной войне

В России стартовал многосерийный фильм «Весна Победы» о Великой Отечественной войне. Об этом сообщает Первый канал.

В проект вошли архивная документальная кинохроника тех лет. Для фильма были собраны воспоминания участников войны и стенограммы значимых переговоров. Телеканал отмечает, что многие документы были опубликованы впервые. Над драмой работал доктор исторических наук Вячеслав Никонов. Он назвал события Великой Отечественной войны историей великого мужества.

«Мы с вами переживем последний месяц военной весны 1945-го и отдадим дань памяти тому поколению наших предков, которые подарили нам свободу и саму жизнь», — поделился Никонов.

2 мая певец Ярослав Дронов (Shaman) спел песню «Темная ночь» в рамках специального проекта к 80-летию Победы «Музыка Победы».

Песни с альбома «Музыка Победы», опубликованного на стриминговых платформах, войдут в ротацию крупных радиостанций, собранные от прослушивания песен средства будут направлены на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны, а также участников специальной военной операции России на Украине.

В записи приняли участие Николай Расторгуев, Олег Газманов, Полина Гагарина и другие артисты.

Ранее сообщалось, что в Малом театре может появиться спектакль про СВО.