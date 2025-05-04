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В Малом театре может появиться спектакль про СВО

Режиссер Малого театра Дубровский заявил, что хочет поставить спектакль про СВО
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Телеграм-канал Ольга Любимова

Главный режиссер Государственного академического Малого театра Алексей Дубровский в беседе с ТАСС заявил о желании поставить спектакль про специальную военную операцию.

По словам Дубровского, Малый театр желает найти правдивые и высокохудожественные пьесы на тему СВО, чтобы сделать по ним постановку.

«Я бы, например, сердечно откликнулся на подобную драматургию», — признался режиссер.

Дубровский также поддержал идею о постановке спектаклей на работы современных писателей. По его мнению, театру следует искать для себя новых авторов.

6 мая пройдет открытие V Международного фестиваля правильного кино. Мероприятие приурочено к празднованию 80-летия Победы.

В качестве ведущих выступят актеры Константин Соловьев и Елена Волхонская. В рамках церемонии зрители смогут послушать песни о Победе и родине в исполнении творческих коллективов. Также посетители мероприятия имеют возможность посетить мастер-классы и творческие встречи, посвященные киноиндустрии.

Фестиваль стартует с премьерного показа фильма Андрея Семенова «Тимур и его команда». Картина посвящена современным событиям. В ней школьница Женя отправится в приграничный поселок Белгородской области для встречи со своим братом, который ушел добровольцем на СВО.

Ранее Пригожин резко ответил украинскому блогеру Гордону на оскорбление Валерии.

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